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Україна просить у Фінляндії швидкісні поїзди Allegro, які їздили до Росії

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна просить у Фінляндії швидкісні поїзди Allegro, які їздили до Росії

Фото: Yle

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін обговорив це питання з премʼєром Фінляндії Санною Марін.

Україна просить Фінляндію передати їй чотири швидкісні потяги Allegro, які раніше курсували між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.

Про це інформує видання Yle.

У повідомленні вказується, що директор Укрзалізниці Олександр Камишін обговорив це питання з премʼєром Фінляндії Санною Марін під час її нещодавнього візиту в українську столицю. Зазначається, що ці потяги цілком підходять для української залізничної мережі.

Директор фінської залізничної компанії Топі Симола заявив, що рішення щодо передачі поїздів буде ухвалювати уряд країни, а також підтвердив, що запит з України вже надійшов.

Поїзди Allegro є власністю Oy Karelian Trains Ltd, яка була заснована у 2006 році і належить VR та росіянам. "VR не може самостійно здавати поїзди в оренду або приймати рішення про їх майбутнє", – пояснив топменеджер VR.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія розгляне можливість надання Україні своїх винищувачів Hornet. Утім, уряд країни його зможе погодити його лише після того, як Гельсінкі отримає раніше замовлені для себе сучасні F-35.

Також ми раніше інформували, що Фінляндія розпочала будувати паркан на кордоні з Росією.

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Дата публікації
Перегляди
1271
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