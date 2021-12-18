Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot: Вашингтон можливість надання оборонної зброї не виключає

Єдиним остаточним рішенням Байдена, як пише видання, є заборона на розміщення американських військ в Україні.

Київ попросив офіційний Вашингтон надати Україні системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це пише CNN з посиланням на співрозмовників серед американських високопосадовців.

Американського видання повідомляє, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння, що такі поставки можуть розглядатися Росією як вкрай провокаційні, надто зараз, коли США, Європа та НАТО намагаються змусити Москву до деескалації.

Попри це Білий дім не виключає можливість, що така оборона може надійти до країни в майбутньому. Єдиним остаточним рішенням Байдена, як пише видання, є заборона на розміщення американських військ в Україні.

"Оскільки ми стежимо за дипломатичними каналами, ми також будемо готуватися до всіх непередбачених ситуацій, що ми і робимо останні кілька тижнів. Йдеться про підготовку конкретних відповідей на російську ескалацію, якщо вони знадобляться – конкретні, надійні, чіткі відповіді, якщо вони знадобляться", — наголосив Салліван.

Слід зазначити, що MIM-104 Patriot, який просить Україна, – це американський зенітний ракетний комплекс, що використовується армією США і союзниками. Складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Нагадаємо, останніми днями Росія продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі минулого тижня.

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