Україна просувається в Курській області: в ISW повідомили про захоплені населені пункти

Протягом 10-11 серпня українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області. Своєю чергою, російські джерела стверджували, що військові РФ стабілізували ситуацію.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські "блогери" стверджували, що наступ ЗСУ в Курській області зменшилася, а суттєвих змін на лінії фронту не відбулося. Тим часом український військовий оглядач Костянтин Машовець наголошує, що українські війська просунулися до Снагоста.

Також кадри з геолокацією за 11 серпня свідчать про те, що українські сили нещодавно діяли на південний схід від Коренево, а також про просування поблизу Крем’яного. Один російський "блогер" стверджував, що ЗСУ захопили Ольговку, а інші стверджували, що українські війська лише просунулися в районі Ольговки та Крем’яного.

Геолокація за 11 серпня показує, що українські війська просунулися в південному Черкаському Поріччі. Тим часом інші кадри вказують на те, що ЗСУ нещодавно діяли на захід від Малої Локні.

Російські та українські джерела надали суперечливі твердження щодо статусу Мартинівки. Деякі стверджували, що російські війська відбили спроби України повернути село, а інші заявляли, що українська армія повернула та захопила Мартинівк.у.

Російські джерела стверджували, що українські сили присутні в західній Суджі та на заході Суджі в Гончарівці та Заолешенці, але центральна та східна Суджа нібито є "сірими зонами". Кадри з геолокацією, опубліковані 10 та 11 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно діяли біля Заолешенки, на південний схід від Гончарівки і на південний захід від Гоголівки (на південний захід від Суджі).

Як повідомлялося, наступ в Курській області дозволив Україні перехопити ініціативу на фронті й продовжити протистояння на всій території воєнних дій. Тим часом Москва недооцінила здатність України перехопити ініціативу на полі бою, яка утримувалася за росіянами від осені 2023-го.

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