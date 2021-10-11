Україна проти Росії: у Гаазі почнеться перший раунд дебатів у справі українських моряків

Україна проти Росії: у Гаазі почнеться перший раунд дебатів у справі українських моряків

Україна вимагатиме, щоб РФ притягнули до відповідальності за незаконне затримання українських кораблів та моряків.

Україна проти Росії – сьогодні, 11 жовтня, у Гаазі почнеться перший раунд дебатів у справі українських моряків.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Першою свої аргументи викладе російська сторона, а завтра, 12 жовтня, слово матиме українська делегація.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській затоці обстріляли і захопили три українські військові судна та затримали 24 моряків, звинувативши їх в незаконному перетині російського кордону.

Україна у Гаазі наполягатиме, що Росія порушила міжнародне право в частині імунітету військових кораблів. І вимагатиме, аби росіян притягнули до відповідальності за незаконне затримання українських кораблів та моряків, які 9 місяців провели в російському полоні. У 2019 році Міжнародний трибунал з морського права на запит України зобов'язав Росію звільнити моряків та повернути Україні човни. Українські моряки повернулись додому в результаті обміну полоненими і затриманими між Україною та Росією, згодом росіяни віддали і військові судна.

Новини світу: у Гаазі почнеться перший раунд дебатів у справі українських моряків

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