Україна проведе перші масштабні кібернавчання: у Мінцифри розкрили подробиці

Кібернавчання відбудуться за декілька місяців.

В Україні планують провести перші масштабні кібернавчання. Під час них тестуватимуться протоколи реагування на хакерські атаки, які нині охопили Україну.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу.

"Ми плануємо за кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання в Україні, щоб протестувати та проаналізувати як працюють протоколи реагування. Тому що це реально ще один новий фронт – кіберфронт, тому потрібно більше в цей напрямок інвестувати, більше координуватися, більше залучати бізнес, щоб він розбудовував кіберстійкість в нашій державі", - сказав Федоров.

Як стало відомо, у Мережі українцям масово надходять повідомлення від зловмисників, за допомогою яких вони зламують і крадуть дані користувачів Facebook. Підозрілі повідомлення фахівці не радять відкривати.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил.

Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак, які 15-16 лютого відбуваються на українські сервіси. На думку кіберфахівця, у таких DDoS-атаках проти України може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

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