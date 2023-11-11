Україна проведе зустріч на кордоні з польськими перевізниками щодо зняття блокади

Хто саме проведе зустріч від польської та української сторін.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками з розблокування кордону.

Про це повідомили в українському міністерстві.

Зустрінуться Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники. Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач.

Блокада кордону: фахівці говорять про можливе погіршення ситуації

Після перемовин Деркача з держсекретарем Мінінфраструктури Польщі Рафала Вебера Україна вже вирішила два питання, які порушили польські колеги.

Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Українська сторона вкотре запропонувала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Нагадаємо, після того, як польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску поліція країни почала допомагати українським водіям об’їхати заблоковані підступи.

Відомо, що блокада кордону з Польщею може тривати щонайменше до кінця року.

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