Україна провела новий обмін полоненими: кого вдалося звільнити (фото)

© Володимир Зеленський

У неділю, 24 серпня, на День Незалежності, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, президент підвтердив, що додому повернули журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

«Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», — сказав глава держави.

Кількість звільнених він не повідомив. У РФ повідомляли, що обмін відбувся у форматі 146 на 146. Українська сторона поки це не коментувала.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими додає, що серед звільнених воїнів є представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС.

Крім того, були визволені восьмеро цивільних українців.

На волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь».

Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, що 18 серпня президент США Дональд Трамп анонсував новий обмін полоненими

Також ми писали, що в межах останнього обміну полоненими 14 серпня, внаслідок якого вдалося звільнити 84 українці, є полонені, які перебували у російській неволі 9-11 років.