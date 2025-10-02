ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
878
1 хв

Україна провела новий обмін полоненими: кого вдалося звільнити (фото)

В рамках нового обміну полоненими додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Особливістю цього повернення є те, що майже всі звільнені перебували у неволі з 2022 року.

Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 2 жовтня

Обмін полоненими 2 жовтня / © Володимир Зеленський

У четвер, 2 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

В результаті обміну вдалося звільнити 185 українських захисників та 20 цивільних.

Зі 185 військових — 183 рядові і сержанти, і ще двоє офіцерів.

«Наші воїни були в Маріуполі й на „Азовсталі“, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті — вдома», — зазначив Зеленський.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч людей.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому військовому — 59 років, наймолодшому — 26 років. Двоє повернутих захисників вже завтра відсвяткують свій День народження на рідній землі.

«Також вдалося повернути цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці повномасштабного вторгнення. Багато кого забрали просто з дому», — сказав Лубінець.

За його словами, наймолодшому поверненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому — 60 років.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) додає, що звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.

Обмін полоненими 2 жовтня (10 фото)

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 24 серпня.

878
