Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2108
Час на прочитання
3 хв

Україна провела новий обмін полоненими: кого вдалося звільнити і чим він особливий (фото)

В рамках обміну додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії і Державної прикордонної служби.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 15 травня

Обмін полоненими 15 травня / © Володимир Зеленський

Сьогодні, 15 травня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією, про який нібито домовився президент США Трамп з Путіним.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що обмін пройшов за формулою «205 на 205».

Кого вдалося звільнити

За словами глави держави, сьогодні з російського полону повертаються воїни ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000.

Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Звільнені захисники потрапили у полон в Маріуполі і «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця:

  • Серед звільнених представники різних родів військ: десантно-штурмових, мотопіхотних, механізованих, морської піхоти.

  • Додому повертаються переважно рядовий та сержантський склад, але є також офіцери та капітани.

  • Усі були підтверджені у полоні через МКЧХ.

  • Наймолодшому звільненому — 21 рік, найстаршому — 62 роки.

  • Двоє повернутих сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років.

  • 21 Захисник мав або зовсім скоро матиме день народження у травні.

  • Серед повернутих є 5 однофамільців.

Чим особливий обмін

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році (193 Захисника з 205). Зокрема, це захисники Маріуполя та «Азовсталі».

Серед звільнених є військовослужбовці «Азову», яких Росія вкрай рідко дає на обмін.

Вдалося повернути також оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів «1000 на 1000».

Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів.

Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Перші щемливі кадри звільнених з полону

У Мережі опублікували перші фото та відео звільнених з полону захисників.

Обмін полоненими 15 травня (16 фото)

Посередником у переговорах виступили Об’єднані Арабські Емірати і США.

Обмін полоненими: останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9–11 травня) та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Проте згодом диктатор Путін заявив, що Росія нібито не отримувала від України пропозицій щодо обміну полоненими, про який сторони домовлялися за посередництва США.

У коментарі ЗМІ поінформований представник Офісу президента заявив, що Путін хоче зірвати обмін.

У Мережі припустили, що таким чином диктатор хоче помститися за гучний указ президента Зеленського, в якому той дозволив росіянам провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Своєю чергою президент Зеленський 10 травня заявив, що головним гарантом виконання умов обміну виступає американська сторона.

За словами омбудсмена Лубінця, затримка обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» сталася винятково через позицію РФ.

