Україна провела новий обмін полоненими: кого вдалося звільнити (фото)

Обмін полоненими 26 червня / © Володимир Зеленський

Сьогодні, 26 червня, у рамках Стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, додому повертаються воїни Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022-го року.

«Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому», — сказав глава держави.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) уточнює, що повернуто групу молодих захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Значна частина зі звільнених потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Наймолодшому захиснику — 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.

Серед звільнених сьогодні захисників також є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені як полонені країною-агресором.

Кількість звільнених з полону, як і в попередні рази, поки не розголошують.

Нагадаємо, що попередній етап обміну полоненими військовими відбувся у п’ятницю, 20 червня. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

За день до цього, 19 червня також відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжкохворі захисники з ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.