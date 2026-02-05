ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1760
Час на прочитання
2 хв

Україна провела перший обмін полоненими 2026 року: подробиці

У межах нового обміну полоненими додому повертаються українські воїни.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

У четвер, 5 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Внаслідок обміну вдалося звільнити 157 українських захисників.

«Повертаємо наших додому — 157 українців. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще від 22 року», — йдеться в повідомленні.

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Зеленський подякував всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України.

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

«Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», — наголосив президент.

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Він наголосив, що Україна продовжує роботу, щоб звільнити наших людей із полону.

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

«Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх», — підсумував Зеленський.

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі за участі представників Російської Федерації, України та Сполучених Штатів Америки було досягнуто домовленості про обмін 314 військовополонених. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

За його словами, йдеться про перший обмін за останні п’ять місяців, який став можливим внаслідок детальних і продуктивних мирних консультацій. Американський посадовець також зазначив, що найближчими тижнями сторони очікують подальшого прогресу в переговорах.

До слова, РФ вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов». За словами військового, вона не зацікавлена в обміні саме цих військовополонених, і за весь час було лише кілька поодиноких випадків звільнення «азовців».

Попередній обмін між Україною та Росією відбувся 2 жовтня, у межах якого додому повернулися 185 українських військових і 20 цивільних.

Серед звільнених були оборонці Маріуполя, «Азовсталі» та Чорнобильської АЕС, більшість з яких перебували в полоні від 2022 року. Вік повернених захисників становив від 26 до 59 років, цивільних — від 25 до 60 років. До цього обмін полоненими відбувся 24 серпня.

Дата публікації
Кількість переглядів
1760
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie