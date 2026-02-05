Україна провела перший обмін полоненими 2026 року: подробиці

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

У четвер, 5 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Внаслідок обміну вдалося звільнити 157 українських захисників.

«Повертаємо наших додому — 157 українців. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще від 22 року», — йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України.

«Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», — наголосив президент.

Він наголосив, що Україна продовжує роботу, щоб звільнити наших людей із полону.

«Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі за участі представників Російської Федерації, України та Сполучених Штатів Америки було досягнуто домовленості про обмін 314 військовополонених. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

За його словами, йдеться про перший обмін за останні п’ять місяців, який став можливим внаслідок детальних і продуктивних мирних консультацій. Американський посадовець також зазначив, що найближчими тижнями сторони очікують подальшого прогресу в переговорах.

До слова, РФ вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов». За словами військового, вона не зацікавлена в обміні саме цих військовополонених, і за весь час було лише кілька поодиноких випадків звільнення «азовців».

Попередній обмін між Україною та Росією відбувся 2 жовтня, у межах якого додому повернулися 185 українських військових і 20 цивільних.

Серед звільнених були оборонці Маріуполя, «Азовсталі» та Чорнобильської АЕС, більшість з яких перебували в полоні від 2022 року. Вік повернених захисників становив від 26 до 59 років, цивільних — від 25 до 60 років. До цього обмін полоненими відбувся 24 серпня.