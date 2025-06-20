Україна провела новий обмін полоненими з ворогом: хто повернувся додому (фото)

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

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Україна та Росія 20 червня провели новий етап обміну полоненими військовими. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома», — йдеться в заяві глави держави.

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Так, до України в межах обміну повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них бійці воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Зеленський подякував усім, хто повертає українців з полону. Президент зазначив: «Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх».

За інформацією українського омбудсмена Дмитра Лубінця, з полону повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі бійці ЗСУ, зокрема Тероборони, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних військ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Велика частина повернених — це оборонці Маріуполя. Найстаршому звільненому з полону захисникові — 60 років.

Лубінець зазначив, що багато хто перебував у полоні ще від 2022 року.

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Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський