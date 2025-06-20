ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Україна провела новий обмін полоненими з ворогом: хто повернувся додому (фото)

Доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Обмін полоненими 20 червня

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Україна та Росія 20 червня провели новий етап обміну полоненими військовими. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома», — йдеться в заяві глави держави.

Так, до України в межах обміну повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них бійці воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Зеленський подякував усім, хто повертає українців з полону. Президент зазначив: «Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх».

За інформацією українського омбудсмена Дмитра Лубінця, з полону повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі бійці ЗСУ, зокрема Тероборони, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних військ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Велика частина повернених — це оборонці Маріуполя. Найстаршому звільненому з полону захисникові — 60 років.

Лубінець зазначив, що багато хто перебував у полоні ще від 2022 року.

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 20 червня / © Володимир Зеленський

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie