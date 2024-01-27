Україна провела переговори з Францією щодо двосторонньої безпекової угоди

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

Україна та Франція на переговорах щодо двосторонньої угоди безпеки перейшли до прямого опрацювання проекту та обмінялися позиціями щодо ключових положень документа.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

"На виконання домовленостей президентів України та Французької Республіки, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня, українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу Глави держави Ігорем Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у пресслужбі зазначили, що під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа.

"Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому "мирному саміті" світових лідерів у Швейцарії з огляду на наближення другої річниці масштабного вторгнення Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що після підписання безпекового договору з Великою Британією деякі країни вже передали тексти подібних угод до України.

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