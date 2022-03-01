Сторони повернулися до своїх столиць для консультацій.

Україна провела першу фазу переговорів із Росією і з'явилась у планах ЄС. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З нашого боку розмову вів міністр оборони. Від Росії надіслали помічника Путіна, колишнього міністра культури, відомого в Росії божевільними заборонами. Але хай там як, цього дня ніхто - вперше за вісім років війни - не намагається усадити Україну за стіл з фейковими, ніким не визнаними прапорами. Прапорів за столом два: наш жовто-блакитний і ворожий триколор.

Допомагав влаштувати ці переговори олігарх Абрамович, який напередодні був змушений відмовитися від улюбленого англійського футбольного клубу "Челсі" - інакше футболісти теж потрапили б під санкції. Незважаючи на них, росіяни продовжують безпрецедентну в двадцять першому столітті агресію.

За три години переговори ще не закінчилися. По Харкову починають бити гради. Кількості мирних і військових жертв там ми точно не знаємо досі. Але кадри, які звідти приходять, не можна показувати дітям. Загиблі лежать просто на вулицях. Ракети цілять по житлових кварталах, наче залякуючи - те ж саме буде з іншими, якщо ви не пристанете на наші умови.

Путін озвучив їх сьогодні предметно: це визнання Криму російським, так звана демілітаризація і денацифікація України, а також забезпечення нейтрального статусу України.

Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із усієї території України. Ще до завершення переговорів Емануель Макрон телефонує Путіну, після їхньої розмови Єлісейський палац повідомляє: "Кремль погодився припинити обстріли житлових кварталів".

В цей самий час Володимир Зеленський підписує і офіційно направляє до Брюселя заявку на вступ України до ЄС. Це навряд чи станеться завтра. Але символічно - перед спорудою Єврокомісії - сьогодні підняли між іншими - наш український прапор. Через шість годин після переговорів Михайло Подоляк, який був у складі делегації, резюмує:

"Українська та російська делегація провели перший раунд перемовин. Основа мета яких – обговорення припинення вогню на території України. Сторони визначили ряд пріоритетних тем, по яким намітили певні рішення. Для того, щоб вони могли бути реалізовані, сторони повертаються до своїх країн для консультації. Також обговорили можливість проведення другого раунду перемовин".

Росія теж резюмує. Трьома ударами по Києву. Цього вечора нам стало відомо, що французьке посольство - яке до цього дня перебувало в Києві, працівники не виходили з дипмісії - терміново евакуювалося зі столиці, через, цитую, значну загрозу.