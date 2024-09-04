Україна провела важливу зустріч з делегацією США: в ОПУ розповіли деталі

Україна провела важливу зустріч з делегацією США на чолі з першим заступником радника президента США з питань національної безпеки Джоном Файнером. Обговорили актуальну безпекову ситуацію в Україні у зв'язку з повномасштабною агресією РФ, розвиток спроможностей наших Сил оборони та санкційну політику.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

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Як зазначив Єрмак, він поінформував наших американських партнерів про останні ракетні удари по українських містах, серед яких Полтава та Львів. Ці жахливі атаки забрали десятки життів, сотні людей поранені:

"Ми надаємо вичерпну інформацію нашим стратегічним партнерам, адже довіра – це основа нашої спільної роботи на шляху до перемоги України. Вдячні уряду та народу США, особисто Президенту Байдену за незмінну підтримку та допомогу".

Серед іншого:

командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов поділився даними про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, та про операцію в Курській області;

тимчасовий виконувач обов’язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко розповів про застосування F-16, тактику ворога та нагальні потреби в ППО;

заступниця міністра Ганна Гвоздяр презентувала можливості оборонної промисловості України, потенціал для співпраці з американськими компаніями.

Також у межах зустрічі обговорили необхідність у запчастинах та деталях для підсилення наших оборонних можливостей.

Не менш важливим аспектом обговорення стали санкції. Так, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко наголосила на важливості посилення експортного контролю та санкційного тиску на російську металургію. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк підкреслив важливість посилення санкцій у фінансовій сфері та щодо російської нафти:

"Наша боротьба триває, і тільки спільними зусиллями з партнерами ми здобудемо перемогу".

Раніше йшлося про те, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров відвідають Вашингтон. Під час зустрічі в Білому дому представники українського уряду обговорюватимуть питання дозволу на удари вглиб Росії американською далекобійною зброєю.

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