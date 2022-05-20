Україна разом з міжнародними партнерами зможе відбудувати зруйноване за два роки – Кубраков

Україна разом з міжнародними партнерами зможе відбудувати зруйноване за два роки – Кубраков

Спільними зусиллями України та міжнародних партнерів можливо відбудувати всю зруйновану інфраструктуру за два роки.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками Саміту міжнародного транспортного форуму-2022.

Як зазначають у Міністерстві інфраструктури, тема післявоєнного відновлення України була однією з головних на щорічному Саміті, який об’єднує очільників транспортних галузей практично з усього світу.

Кубраков подякував усім партнерам за підтримку України з перших днів війни та зазначив, що вже ведуться попередні роботи з оцінки руйнувань.

«Упевнений, спільними зусиллями ми зможемо відбудувати зруйноване за 2 роки. Команда міністерства у щоденному режимі опрацьовує перелік зруйнованих об'єктів інфраструктури. Ми визначили дорожню карту допомоги, яка необхідна Україні зараз та потрібна буде для подальшого післявоєнного відновлення» — розповів він.

Також учасники Саміту ухвалили документ - «Заклик до дій у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України», який засвідчує підтримку нашої країни та передбачає повне припинення будь-яких транспортних відносин з росією та білоруссю.

«Я щиро вдячний за підтримку Великобританії, Німеччині, США, Литві – ініціаторам прийняття «Заклику до дій» і всім країнам, хто приєднався до цього документу і був небайдужий у цей складний час» – підкреслив Кубраков.

В рамках Саміту українська делегація провела зустрічі з очільниками транспортних відомств США, Канади, Великобританії, Німеччини, Болгарії, Румунії, Молдови, Туреччини, а також з керівництвом Світового банку.

«У рамках зустрічей обговорювалась участь цих держав у відбудові України, а також координація дій щодо транспортної блокади росії», – додали у міністерстві.

Як раніше зазначав Олександр Кубраков, Україна мобілізує всі зусилля задля реалізації плану відновлення країни, що був ухвалений Еврокомісією.

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