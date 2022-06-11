Україна разом з G7 вже готує документ щодо гарантій безпеки нашої держави - Зеленський

Україна разом з G7 вже готує документ щодо гарантій безпеки нашої держави - Зеленський

Україна вже готує документ гарантій безпеки для нашої країни разом з союзниками по групі "Великої сімки".

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час онлайн-виступ на саміті з безпеки Shangri La Dialogue.

"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що після завершення війни Україна має отримати такий формат гарантій, який справді працюватиме.

Своєю чергою, очільник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

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