Україна регулярно влаштовує росіянам енергетичний Перл-Гарбор - Defense Express

Сили оборони завдали повторного удару по об’єкту "Рязанської нафтопереробної компанії".

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо навіть виходити з офіційної версії, там один із найпотужніших, чи з четвірки найпотужніших нафтопереробних заводів, на якому виробляють, зокрема, реактивне паливо РТ-1, яке можна заливати на майже всі типи бойових літаків військово-повітряних сил Російської Федерації. Тобто вже ось тим воно важливе. Бо логіка проста, чим менше росіян буде палива заливати в ті самі Су-34, тим їм складніше буде скидати ті самі керовані авіабомби на наші позиції в прифронтових містах. З іншого боку, не варто виносити просто один епізод, що два рази за тиждень атакували безпілотниками один потужний російський нафтопереробний завод", - зауважив він.

Експерт вважає, що здатність російських загарбників адаптуватися до різних загроз перебільшують, оскільки Сили оборони вражають російські обʼєкти малопотужними засобами.

"Виходить, що ми маємо гарну ілюстрацію, коли перебільшують здатність росіян адаптуватися до різних загроз. От виходить, Сили оборони України, починаючи з весни минулого року, слава Богу, методично зносять російську нафтопереробку, використовуючи при цьому дуже малопотужні засоби. Виходить, що до цього хіба що Іран у 2019 році лише два рази міг влаштувати Саудівській Аравії енергетичний Перл-Харбор. А тепер, виходить, Сили оборони України з певною регулярністю раз в пару тижнів росіянам влаштовують енергетичний Перл-Харбор", - сказав він.

Киричевський зазначив, що половина українських дронів долітають до своїх цілей у РФ.

"Це при тому, що росіяни наче як і намагаються адаптуватися до того, але в них не дуже виходить. Це в принципі унікальна річ, коли настільки потужні руйнування, які можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань, роблять невеликі дрони з бойовою частиною масою 50 кілограмів, і там ефективність виявляється на рівні 50%. Очевидно, що половина долітає. Це в принципі феномен, який, я думаю, нас ще приблизно рік буде тішити, в сенсі, що наші дрони долітають, роблять росіянам настільки велику шкоду, використовуючи настільки малі бойові частини", - додав Іван Киричевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ повторно атакували нафтопереробний завод у Рязані.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Татарстані виникла паніка через атаку безпілотників: відео

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