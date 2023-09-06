Україна ризикує пройти зиму із відключеннями світла - Міненерго

Українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) – на 70%.

Якщо Україна не прискориться з відновленням обʼєктів генерації, то існує ймовірність відключень електроенергії.

Про це сказала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль під час ефіру Business Breakfast від Forbes.

За її словами, станом на зараз план відновлення ТЕС виконаний лише на третину. Водночас вона наголосила, що наразі вдалося відремонтувати пошкоджені трансформатори та привезти автотрансформатори з-закордону.

"Проте, поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі. У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати. А зима покаже, хто і де "налажав", – зазначила радниця міністра енергетики.

Нагадаємо, Зеленський під час Ставки обговорив підготовку енергосистеми до зими.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.