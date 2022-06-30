"Україна робить речі, які здавалися неможливими": Зеленський - про експорт електроенергії в країну ЄС

"Україна робить речі, які здавалися неможливими": Зеленський - про експорт електроенергії в країну ЄС

Зеленський розповів про те, що означає для України запуск експорту електроенергії до Румунії.

Україна почала експорт електроенергії до Румунії, яка є членом Євросоюзу.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 30 червня.

"Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з ЄС. Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС, в Румунію. І це тільки перший етап, ми готуємось нарощувати постачання. За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто, це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи. Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими", - зазначив він.

Нагадаємо, що очільники МЗС України й Індонезії Дмитро Кулеба і Ретно Л.П. Марсуді підписали угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.