Атака на Кримський міст / © ТСН.ua

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Удари Сил оборони України по окупованому Криму та переправі через Керченську протоку суттєво загострили проблеми з постачанням на півострові. Наступною ціллю може стати Кримський міст.

Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони, яке наводить дані розвідки.

За інформацією британських розвідників, у ніч на 20 червня українські сили вразили системи протиповітряної оборони, паливні склади та три автомобільні пороми через Керченську протоку. Наслідки виявилися відчутними: у Криму зафіксовано масштабний дефіцит пального та значні затримки на пунктах переправи.

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«Виведення з ладу трьох поромів, враховуючи те, що південний сухопутний коридор до Криму залишається спірною територією, майже напевно загострило проблеми із забезпеченням на півострові, що постійно наростають», — зазначає британське Міноборони.

Ситуацію ускладнює те, що після першої атаки України на Кримський міст у жовтні 2022 року вантажівки позбавлені можливості користуватися мостом — для них доступні лише пороми. Міст натомість залишається відкритим для легкових автомобілів, автобусів і деяких видів залізничного транспорту.

При цьому два залізничних пороми, уражені ще в березні та квітні 2026 року, «майже напевно перебувають на ремонті», вказують британські аналітики.

Британська розвідка також підкреслює системний характер українських дій.

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«Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях, чому сприяє наявність різноманітних засобів ураження, зокрема ударних дронів та далекобійних боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що масштаб атак послаблює російську протиповітряну оборону навіть у добре захищених районах.

«Це розширює для України можливості для атак на Кримський міст — стратегічну та політично чутливу ціль, відкриту президентом Путіним», — резюмує британське Міноборони.

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Нагадаємо, внаслідок регулярного вогневого ураження з боку ЗСУ на стратегічно важливому Генічеському автомобільному мосту обвалилися прольоти, що повністю паралізувало рух ворожого транспорту.

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Тим часом на тлі посилення Україною кампанії ударів середньої та далекої дальності окупаційна влада Криму оголосила надзвичайний стан. Українські удари кардинально змінили ситуацію на півострові.

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