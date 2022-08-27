Україна розірвала майже 30-річну угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики

Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики, яка діяла ще з 1993 року.

Кабінет міністрів України припинив дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики. Договір між країнами був підписаний 14 січня 1993 року в Москві.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Угода передбачала спільне проектування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, удосконалення ядерного паливного циклу, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива та ін.

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