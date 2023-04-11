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Україна розпочинає експортувати електроенергію до Молдови

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна розпочинає експортувати електроенергію до Молдови

Фото: t.me/luhanskaVTSA/2421

Вирішується питання експорту української електроенергії для ще двох держав.

Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови. "Укренерго" провело перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії в сусідню країну в вівторок, 11 квітня.

Про це інформує пресслужба енергетичної компанії. 

"За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників", - йдеться в повідомленні.  

Також вирішується питання експорту електроенергії з України до Польщі та Словаччини. 

Нагадаємо, на минулому тижні в Міненерго заявили про відновлення експорту електроенергії в ЄС за умови надлишку її виробництва в енергосистемі та повноцінного забезпечення електрикою українців.

Як раніше повідомляляв радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, за рахунок експорту електроенергії в Європу Україна може отримувати 300 млн грн щомісяця.

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Дата публікації
Перегляди
29
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