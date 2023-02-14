Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів в Африці: деталі від МЗС

У цьому навчанні беруть участь понад 200 дипломатів із країн Африки.

Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів в Африці, у межах чого 14 лютого стартував комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс для дипломатів із відповідних країн.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У курсі беруть участь понад 200 дипломатів із таких країн, як Нігерія, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Кот-д'Івуар, ПАР, Ботсвана, Мозамбік та Сенегал.

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“Під час мого турне наші африканські партнери виявили неабиякий інтерес у вивченні українського дипломатичного досвіду... Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском у зміцнення стійкості країн Африканського континенту”, - сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Під час лекцій учасники говоритимуть про досвід України у протидії агресії, вплив війни РФ проти України на архітектуру міжнародної безпеки, формулу миру президента Володимира Зеленського, продовольчу та енергетичну безпеки, обговорять інші регіональні та глобальні виклики.

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Програма також передбачає ознайомлення дипломатів із Африки із особливостями зовнішньої політики України у воєнний час, відносин України та Африки, українського досвіду в протидії російським фейкам та дезінформації.

Загалом в 2023 році МЗС України планує провести серію аналогічних навчальних курсів для низки інших африканських країн.

Нагадаємо, Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації у країнах Африки. Він зазначив, що Росія та кілька інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план", просуваючи свою пропаганду у країнах Африки.