Україна розробляє власні балістичні ракети: куди можуть дістати

Українська зброя необхідна Силам оборони

Повномасштабне вторгнення Росії до України створило нові виклики для української збройної промисловості та сприяло глибокій трансформації оборонно-промислового комплексу.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив Богдан Долінце, авіаційний експерт.

«Поки що ми бачимо інформацію лише щодо тестових використань, різних типів засобів, тобто тут мова йде насправді не про одну компанію, чи декілька, що все може йти про декілька і більше компаній, які на сьогоднішній день розробляють або виробляють такі рішення. По-друге, маємо пам’ятати, що так само були розробки і українські, тобто це безпосередньо так званий комплекс типу „Грім“. Є інформація, що він перебуває на стадіях фінальних фактично тестувань. Це означає, що Україна може отримати цілу низку різних балістичних ракет з дальністю до 500 км, до 850 км тощо», — зазначи він.

З його слів, українська балістика може стати суттєвим стратегічним переламом, у зв’язку з можливістю ураження відповідних військово-промислових об’єктів та угруповань військ Росії, додає Долінце. Адже Росія не зможе ефективно прикривати всю територію від балістичних ударів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття експорту зброї та створення десяти експортних центрів у країнах Європи. Виробники зброї давно виступали за відкриття експорту, аргументуючи це, зокрема, тим, що Росія збільшує свою частку на міжнародному ринку озброєнь, використовуючи українські розробки і таким чином отримує додаткові доходи на ведення війни.

Раніше з’явилася інформація, що балістичні ракети, виготовлені українською компанією Fire Point, уже до кінця літа можуть загрожувати ударами по столиці РФ.