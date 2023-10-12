В України є розробки власних ракет з дальністю 750-1000 кілометрів — Подоляк

Під час проведення контрнаступу ЗСУ на півдні стало зрозуміло, що ЗСУ потребують далекобійні ракети для ураження логістики агресора. Саме тому Україна почала працювати над виробництвом власних ракет.

Україна має власні зразки далекобійної зброї, однак потребує фінансових інвестицій для розширення виробничих потужностей.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 24 Каналу.

Він зазначає, що Сили оборони України досягли значних успіхів у використанні ударних дронів із великим радіусом дії. За допомогою них вдавалося завдавати ударів по ворожих об'єктах навіть у Підмосков'ї. Однак для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї.

"Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750 – 1000 кілометрів дальності", – заявив Подоляк.

Втім, для досягнення рівності з Росією в цьому компоненті озброєння Україні необхідно масштабувати своє виробництво. Для цього держава прагне залучити додаткові інвестиції до української оборонної промисловості.

"Україна не може побудувати за пів року, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили форум оборонних індустрій, де було підписано два десятки попередніх контрактів щодо військового виробництва. Держава над цим працює", – запевнив Подоляк.

Зокрема, радник ОПУ розповів, у виробництво якої саме зброї Україна прагне інвестувати. За його словами, це:

дрони різних модифікацій, зокрема потужні й з великим радіусом ураження;

ракети українського виробництва для знищення російської логістики на окупованих територіях;

артилерійські й танкові снаряди різних калібрів.

Українська далекобійна зброя

Наприкінці серпня секретар РНБО Олексій Данілов показав запуск української далекобійної ракети, яка вразила ворожу ціль на відстані аж 700 кілометрів.

Згодом він детально розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ. За його словами, перший указ щодо створення власної далекобійної зброї президент Володимир Зеленський підписав ще у березні 2020 року.

Після цього в українській розвідці зізналися, що Україна зараз випробовує різну зброю, окрім тієї, про яку сказали раніше президент Зеленський і секретар РНБО Данілов.

Читайте також: