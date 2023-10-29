Україна розширює коаліцію держав, які можуть нас підтримати: політологиня про саміт на Мальті

На Мальті 28 жовтня відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського. Політологиня Ганна Шелест пояснила, що Україна розширює коаліцію держав, які можуть нас підтримати.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

Так, за її словами, Україна збирала тих, хто був готовий поговорити про українську "Формулу миру" – 10 пунктів, які ще минулого року запропонував президент Володимир Зеленський в Індонезії під час саміту "Групи 20".

"По суті, на таких зустрічах ніколи не підписуються документи, бо мета – не підписання, мова йде про узгодження позицій з якими міжнародне товариство виходить потім на переговори з Росією. Для того, щоб всі поділяли певні принципи щодо ядерної та продовольчої безпеки, щодо трибуналу, щодо закінчення війни. Для того, щоб у нас була якомога більша коаліція держав, які поділяють з нами ці принципи і готові працювати хоча б по окремих питаннях працювати. Йде робота для того, щоб організувати саміт на рівні лідерів держав. Ці зустріч, зокрема на Мальті, на рівні радників і є ще майже щотижневі зустрічі у Києві на рівні послів", - пояснила вона.

Ганна Шелест також додала, що на рівні рівні послів залучається якраз більша кількість держав, тому що є певна кількість країн, які не готові публічно підтримати пропозицію.

"Але їх цікавить, до прикладу, питання ядерної безпеки, або продовольчої безпеки, і їхні посли хотіли би тримати руку на пульсі і десь долучатися до дискусій", - резюмувала вона.

Нагадаємо, в ОП розповіли про результати саміту на Мальті щодо "Формули миру".

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