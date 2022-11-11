"Україна розвіяла всі ілюзії": ЗС РФ в Херсоні намагаються якнайдалі втекти від річки на лівому березі, щоб не прилетіло від ЗСУ

Окупанти втікають якнайдалі від Дніпра, щоб не потрапити під приціл ЗСУ.

Російські окупанти у паніці залишають Херсон, а на лівому березі також панує анархія.Через влучні обстріли ЗСУ, окупанти втікають якнайдалі від річки Дніпро.

Про це повідомляє російський військовий блогер Alex Parker Media.

"Про паніку повідомляли ще вдень. Щодо лівого берега, там такий самий бардак та паніка. Усі намагаються якнайдалі від'їхати від річки, щоб не прилетіло. ЗСУ сьогодні били прицільно по позиціях саме на лівому березі. Такі справи", - повідомив блогер.

Він обурився, що командування ЗС РФ думало, що має близько тижня на спокійне виведення всіх військ, але Україна зіпсувала ці плани.

"Україна, як завжди, миттєво розвіяла всі ілюзії. Звідси й істеричні крики про "вони стріляють нам у спину". Люди справді думали, що їм дадуть спокійно евакуюватися в рамках чергової угоди. Дурнів вчити тільки псувати. А ось ще реальна ситуація від очевидців на лівому березі, волонтерка Валерія Петрусевич: "Українські війська продовжують обстрілювати переправи Херсона, бити в спину нашим хлопцям... Вибухи не замовкають. Судячи зі зміни звуків, ЗСУ вже на Миколаївській об'їзній Херсона і підтягують нові знаряддя", - проінформував блогер.

Нагадаємо, що раніше російські блогери також повідомляли про паніку серед окупантів, зокрекма й про те, що військові ЗС РФ намагаються перебратися на лівий берег "на всьому, що може плавати" та "ледве не б'ються за човни".

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