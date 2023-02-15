“Україна рухається до перемоги”: Зеленський натякнув на важливість цьогорічної весни

Український президент розповів про оборонні та економічні питання, які розглядалися 15 лютого — з прицілом на майбутню весну.

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість цьогорічної весни, яка має стати початком на шляху до української перемоги.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 15 лютого.

“Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо”, - запевнив він.

За словами Зеленського, ворог у цій війні втрачає стільки своїх солдатів, що “по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха”. Головним завданням він назвав зробити так, щоб в окупантів зникло бажання утримувати загарбані території.

Про економічні питання

Президент Зеленський розповів про економічну нараду , яка також стосувалася підготовки до весни. Було розглянуто багато питань, зокрема, в аграрному секторі – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі.

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“На рівні Кабінету Міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися”, - повідомив президент.

За словами українського лідера, уряд готує нові заходи щодо дерегуляції української економіки. Бізнесу обіцяють скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій.

Також на урядовому рівні готуються заходи зі створення нових робочих місць, щоб українці поверталися додому з-за кордону.

Про міжнародне співробітництво

Президент Зеленський розповів про змістовну розмову щодо євроінтеграційного напрямку під час візиту премʼєр-міністра Швеції.

“Саме Швеція зараз головує у Євросоюзі, і в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства”, - наголосив він.

Також зі шведським прем’єром обговорили подальшу оборонну допомогу.

“Наші захисники й захисниці дуже очікують на шведські "Арчери" – одну з найсильніших артилерійських систем. І "Арчери" точно допоможуть нашим воїнам”, - пообіцяв президент.

Цього ж дня Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану.

“Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави й за мудрий погляд на захист міжнародного права. Домовилися співпрацювати в глобальних інституціях”, - повідомив український лідер.

Про ситуацію на фронті

На завершення Зеленський подякував українським воїнам на фронті, які своєю стійкістю та хоробрістю дають змогу підготувати наступні оборонні кроки.

“54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 10-та окрема штурмова бригада "Едельвейс" – дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини! 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та десанто-штурмова бригада – дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини!” - звернувся до бійців президент.

Зеленський за 15 лютого: завдання на весну - Україна рухається до перемоги

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України, яка базується у Коломиї на Івано-Франківщині, почесного найменування "Едельвейс".

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