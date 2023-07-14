Україна рухається до стандартів ЄС зі швидкістю світла — посол при Євросоюзі

Україні буде простіше на етапі переговорів про вступ до Євросоюзу, оскільки цей процес фактично почався ще 2014 року.

Україна рухається зі швидкістю світла в контексті стандартів ЄС.

Так євроінтеграційні реформи прокоментував посол України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов в інтерв’ю "Українському радіо".

За його словами, "напевно, жодна країна так швидко не рухалася до етапу початку переговорів" про вступ до ЄС, як Україна.

"Якщо згадати, що заявку ми подали наприкінці лютого 2022 року, вже за кілька місяців, у червні, отримали статус кандидата і наприкінці цього року очікуємо на початок переговорів, то в контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла", – сказав посол.

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Коментуючи так звану усну оцінку виконання критеріїв Єврокомісії, Ченцов зауважив, що факт повного виконання лише двох критеріїв "не має викликати ні розчарування, ні незадоволення".

"Навпаки, у нас на сьогодні є досить чітке розуміння, що слід зробити для переходу до наступного етапу", - зазначив він.

Ченцов припускає, що Україні буде простіше на етапі переговорів про вступ до Євросоюзу, оскільки цей процес фактично почався ще 2014 року в межах виконання Угоди про асоціацію.

"Навіть до підписання цієї Угоди у 2014 році ми вже адаптували значну частину нашого законодавства, і зараз нам буде значно простіше завершувати цю адаптацію порівняно із ситуацією до підписання Угоди", – пояснив дипломат.

За його словами, Єврокомісія має провести скринінг українського законодавства, аби зрозуміти, на якому етапі Україна перебуває станом на початок переговорів, і по кожному із 35 розділів визначити завдання.

Нагадаємо, раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися вже під час грудневої зустрічі Європейської Ради.

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