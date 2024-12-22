Україна рятується від енергетичної кризи нестандартними заходами — NYT

Цілу електростанцію, яка колись забезпечувала теплом половину Вільнюса, було демонтовано на запчастини для українських об'єктів.

Щоб подолати наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі та уникнути кризи енергопостачання у зимовий період, українська влада вдається до нетрадиційних заходів.

Про це пише видання New York Times.

Пошук запчастин

Російські атаки виснажили українські запаси обладнання для ремонту та обслуговування електростанцій.

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Оскільки українські енергетичні об’єкти переважно побудовані в часи Радянського Союзу, вони залежать від запчастин, які не виготовляли на Заході. Тому найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК почала пошуки заводів у країнах колишнього “соцтабору” та колишніх балтійських республіках СРСР, щоб знайти сумісні запчастини.

Зрештою цілу електростанцію, яка колись забезпечувала теплом половину Вільнюса, столиці Литви, було демонтовано за підтримки Європейського Союзу, а її частини використовуються для ремонту кількох пошкоджених українських об’єктів.

Оренда електростанцій

Будівництво нових електростанцій є тривалим процесом, який Україна не може собі дозволити з настанням зими. Тож альтернативним варіантом може стати оренда плавучих станцій, встановлені на вантажних суднах — для забезпечення електроенергією чорноморського узбережжя Одещини.

Українські чиновники на умовах анонімності через делікатність плану сказали, що ведуть переговори з Karpowership, турецькою компанією, що спеціалізується на моторних кораблях, щодо оренди кількох суден.

Минулого року компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з державним українським енерготрейдером щодо встановлення електростанцій, здатних генерувати 500 мегават електроенергії, достатньої для забезпечення мільйона українців.

Спостерігачі на енергооб’єктах

Оскільки більшість теплових і гідроелектростанцій зруйновано або сильно пошкоджено, Україна покладається на три атомні електростанції, які можуть забезпечити 7,7 гігават електроенергії — понад половину поточних потужностей країни.

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Однак росіяни ракетними ударами намагаються пошкодити їхню здатність передавати електроенергію, знищивши підстанції, що з’єднують їх з мережею.

Україна побудувала бетонні укриття навколо підстанцій, щоб захистити їх, але чиновники визнають, що вони неефективні проти ракет. Тому вони вдалися до радикальних заходів: попросили представників МАГАТЕ залишитися на підстанціях, розраховуючи на їхню присутність для стримування російських атак.

Наразі Міжнародне агентство з атомної енергії погодилося проводити періодичні моніторингові місії на критично важливих підстанціях, але не розміщувати там агентів постійно.

Нагадаємо, 13 грудня цього року була уже 12 масована атака по українській енергетиці і 9 масована атака по енергетичних підприємствах ДТЕК. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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