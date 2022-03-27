"Україна — самостійна держава, а не така, як бачить Росія": Зеленський відповів на запитання російських журналістів

"Україна — самостійна держава, а не така, як бачить Росія": Зеленський відповів на запитання російських журналістів

РосЗМІ мають оприлюднити все інтерв'ю без цензури.

Президент україни Володимир Зеленський дав інтерв'ю представникам російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета».

Так, Зеленський заявив, що Україна самостійна держава, а не така. як бачить Росія.

Він також зазначив, що хаос в економіці країни та політична нестабільність в Україні все одно привели б до ескалації з боку Російської Федерації — і до правління сьогоднішнього президента РФ.

"Просто вони могли б тоді нашу країну окупувати набагато швидше. Це точно входило до планів. Ми маємо справу навіть не з даними розвідок інших країн, а насамперед нашої розвідки. Насамперед, нашого розуміння — як взагалі до політики України [в Кремлі] ставляться", — зазначив президент.

На жаль, не вбачають самостійності України. Це взагалі трагедія наших із вами…

"Я не знаю, чи можна говорити з вами. Напевно, з вами, так, бо два товариства є. І насамперед, це народи, а потім уже правителі. Сталася ця трагедія – несприйнятливість нас як самостійної держави. Сприйняття нас не як самостійної держави, бо як якогось продукту, як частини якогось великого організму, на чолі якого бачить себе чинний президент Росії", — додав президент.

Він також зазначив, що українці вважають свою державу самостійною — з великою, глибокою історією та з моральністю.

"Про мораль та об'єднання і говорити нічого… Я думаю, що ми показуємо сьогодні [під час війни], як це насправді", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україні потрібна перемога, як країні, яка на це заслуговує, але в цій ситуації, що є зараз, перемога не може бути ідеальною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спілкуванні із представниками українських медіа.

Він розповів, про те, що йому б зараз хотілось і чи вважає він те, що зараз вже можна казати, що українці увійшли в історію.

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