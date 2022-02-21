Україна самотужки заміщуватиме скасовані рейси іноземних компаній - міністр інфраструктури

В Міністерстві наголошують, що рішення іноземних компаній спричинило саме "інформаційне загострення ситуації, а не реальні зміни щодо безпеки польотів".

Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіакомпаніями, аби ті запустили додаткові рейси на маршрути, на яких іноземні авіакомпанії їх скасували.

Про це під час брифінгу щодо ситуації на ринку авіаперевезень розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише Укрінформ.

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"Міністерство для забезпечення безперебійного авіасполучення веде перемовини з українськими авіакомпаніями щодо можливості якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрутах, де іноземні авіакомпанії прийняли рішення про їх скасування", — розповів очільник Мінінфраструктури.

За його словами, рішення іноземних компаній спричинило саме "інформаційне загострення ситуації, а не реальні зміни щодо безпеки польотів".

Нагадаємо, норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти над Україною через ситуацію, яка склалася, посилаючись на оцінку безпечності. Натомість авіакомпанія SkyUp Airlines відновила продаж квитків на рейси до та з України на всі дати.

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