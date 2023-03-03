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Україна щомісяця витрачає на утримання одного російського полоненого майже 10 тисяч гривень

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Україна щомісяця витрачає на утримання одного російського полоненого майже 10 тисяч гривень

Фото: Pexels

Для порівняння вартість утримання ув’язненого у СІЗО становить 11 тисяч гривень на місяць.

У Мін'юсті розповіли, що Україна витрачає на утримання одного російського полоненого до 10 тисяч гривень на місяць.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю Укрінформ.

Вона пояснила, що у цю суму входить забезпечення табору, комунальні витрати, податки та зарплати. 

"Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами — ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць", - розповіла вона.

За її словами, для порівняння вартість утримання ув’язненого у СІЗО станом на 2021 рік становила близько 130 тисяч на рік, тобто близько 11 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, що російський солдат розповів про жорстокі тортури з українських полонених.

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Дата публікації
Перегляди
443
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