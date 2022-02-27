Україна сформувала іноземний легіон із добровольців та отримує військову допомогу

Добровольців захищати Україну виявилось дуже багато.

Україна сформувала іноземний легіон із військових-добровольців із усього світу. Також наша країна отримує зброю від інших держав.

Також читайте Ворожу колону зупинив старий міст: під Гадячем в річці втопився російський танк

Про це повідомив на брифінгу 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Сформований іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких зараз дуже багато. Можливо формуватимемо два легіони з іноземців, які зараз записуються для оборони України. Наш супротив стає масштабним", - повідомив Арестович.