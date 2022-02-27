Україна сформувала іноземний легіон із добровольців та отримує військову допомогу

Добровольців захищати Україну виявилось дуже багато.
Україна сформувала іноземний легіон із військових-добровольців із усього світу. Також наша країна отримує зброю від інших держав.
Про це повідомив на брифінгу 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Сформований іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких зараз дуже багато. Можливо формуватимемо два легіони з іноземців, які зараз записуються для оборони України. Наш супротив стає масштабним", - повідомив Арестович.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - 4300 осіб,
- танки - близько 146,
- бойові броньовані машини - близько 706,
- гармати - 49,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 27,
- вертольоти - 26
- Град - 4
- автомобільна техніка - 30
- Кораблі - 2.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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