Україна шукає обладнання для відновлення ТЕЦ у країнах ЄС: що відомо

Українські фахівці провели інспекцію восьми комісованих ТЕЦ у країнах Європейського Союзу, щоб визначити обладнання, яке можна використати для ремонту енергетичної інфраструктури. Частину необхідних компонентів уже окреслили, а Україна офіційно звернулася щодо їхньої передачі.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна вже працює над відновленням теплоелектроцентралей та шукає можливості для отримання обладнання, яке допоможе швидше відремонтувати пошкоджені об’єкти енергосистеми.

«Працюємо над відновленням ТЕЦ. Українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території ЄС, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання».

Зокрема, фахівці оглянули вісім станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. За результатами інспекції вже визначено обладнання на Ризькій ТЕЦ, яке зацікавило українські енергетичні компанії. Українська сторона направила офіційний лист із проханням передати ці компоненти для використання в Україні.

Окрім цього, досягнуто домовленостей із Нідерландами щодо постачання обладнання для державних компаній «Укрнафта», «Укргазвидобування» та «Укртрансгаз».

У Кабміні наголошують, що роботи з відновлення енергетичної інфраструктури розпочинають уже зараз. Паралельно посилюється захист енергооб’єктів, щоб країна була максимально підготовлена до наступного опалювального сезону.

Як ми писали, президент України Володимир Зеленський повідомив про нову енергетичну домовленість із Румунією. Країни планують збудувати дві нові лінії електропередач, які посилять енергетичну безпеку України. Вони дозволять передавати значно більші обсяги електроенергії у разі аварійних запитів під час атак РФ на енергосистему. Реалізація проєкту має зміцнити стабільність української енергомережі та її інтеграцію з європейською системою.