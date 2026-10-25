Україна шукає останки гетьманів Сагайдачного та Мазепи: де можуть бути їхні могили

В Україні хочуть перепоховати ще двох гетьманів / © Український інститут національної пам’яті

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В Україні розпочали активну роботу з розшуку та майбутнього перепоховання останків двох видатних козацьких гетьманів — Петра Конашевича-Сагайдачного та Івана Мазепи.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук на форумі, присвяченому 20-річчю Українського інституту національної пам’яті, передають «Новини.LIVE».

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Україна шукає останки гетьманів Сагайдачного та Мазепи

За словами посадовиці, прах гетьмана Сагайдачного може спочивати на території Києво-Могилянської академії. Археологи вже зафіксували перші результати: під час пошукових робіт 2023 року науковці натрапили на фундаменти старовинного храму, позначеного на давніх картах. Наразі дослідники чекають на офіційне погодження, аби відновити розкопки.

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«Ми маємо поховання уже тут, в Україні, які теж потрібно знайти і гідно перепоховати, відповідно до чину, відповідно до статусу, відповідно до тієї пошани, на яку вони заслуговують», — каже Верещук.

Паралельно тривають розшуки могили гетьмана Івана Мазепи на території сучасної Румунії. В Офісі Президента висловлюють сподівання, що позитивні зрушення та конкретні результати у цій справі з’являться вже впродовж ближчих років.

«Ми шукаємо його на території сучасної Румунії. Ми знаємо про свідчення щодо його кончини і поховання. Якщо все буде добре, ми зможемо це зробити найближчими роками», — додала Верещук.

Водночас процес повернення на Батьківщину останків Степана Бандери, який похований у Мюнхені, поки що зупинено. Як пояснила посадовиця, це питання зараз не розглядають, оскільки воно вимагає згоди нащадків провідника ОУН та ухвалення непростих політичних рішень.

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В Україні хотіли перепоховати Нестора Махна

Нагадаємо, 2019 року в Україні почали активно просувати ідею перепоховання Нестора Махна. Ще тоді запорізькі чиновники та двоюрідний онук Нестора Махна Юрій Гром ініціювали повернення праху видатного анархіста та керівника селянського повстанського руху 1918–1921 років з Парижа до рідного Гуляйполя.

Тоді на батьківщині пам’ять про військового діяча шанували й розробляли туристичний комплекс із його похованням, а активісти були навіть готові проплатити приватний літак для транспортування останків. До перемовин залучилися українські дипломати, а МЗС України зробило відповідний запит до Франції.

Проте наразі батьківщина Махна перебуває під російською окупацією.

Процедура перепоховання виявилася вкрай складною. Для отримання дозволу від префекта Парижа родичу необхідно документально підтвердити родинні зв’язки. Додаткового опрацювання потребує і статус цвинтаря Пер-Лашез як історичної пам’ятки. Крім того, проти перенесення праху виступають французькі анархісти, які свого часу викупили це місце й доглядають за ним, тому перемовини зайшли у глухий кут.

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