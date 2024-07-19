Україна скасувала переведення годинників: що про це думають науковці

Верховна Рада ухвалила закон про скасування переходу на літній час. У НАН пояснили, що це означатиме для українців на практиці.

Верховна Рада України 16 липня у другому читанні ухвалила проєкт Закону України "Про обчислення часу в Україні". Цей законопроєкт має на меті визначити правові засади встановлення одиниць часу та обчислення часу в Україні, а також забезпечити потреби громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату.

Про це Національна академія наук України повідомила у фейсбуці.

Ключовим пунктом нового закону є скасування сезонного переходу часу на території України. Це означає, що восени 2024 року українці востаннє переведуть годинники на зимовий час, а з 2025 року країна залишиться на постійному часі без переходу на літній.

Думки науковців щодо нового закону

Академік НАН України Володимир Радченко, академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, підтримує ухвалення цього закону. Він наголошує, що майже вся територія України розташована у другому часовому поясі, і тому пропозиції щодо розділення країни на два часові пояси або перехід до третього часового поясу позбавлені вагомих обґрунтувань.

Радченко також зазначає, що наукові дослідження не довели значних економічних переваг від переходу на літній та зимовий час, натомість виявили негативні наслідки для здоров'я людей, особливо дітей, а також для сільського господарства і транспорту.

Академік НАН України Олександр Кириленко, директор Інституту електродинаміки НАН України, розглядає питання з точки зору енергетики. Він зазначає, що через значні руйнування об'єктів ОЕС України внаслідок російської агресії та дефіцит генерувальних потужностей, вплив цього чинника є домінантним при прийнятті рішення щодо часу.

Академік НАН України та НАМН України Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, звертає увагу на медичний аспект питання. За його словами, переведення годинників впливає на природні біологічні ритми організму, напружуючи майже всі його функціональні системи. Особливо від цього страждають діти, у яких може виникати хронічне недосипання та зниження фізичної та розумової працездатності.

Європейський досвід

Варто зазначити, що Європейський Парламент ще у 2019 році ухвалив попереднє рішення про скасування сезонного переведення годинників. Це рішення базувалося на результатах публічних консультацій, де 84% респондентів підтримали скасування переведення часу. Однак, реалізація цього рішення була відкладена через пандемію COVID-19 та інші глобальні виклики.

Нагадаємо, в Україні скасували літній час. Верховна рада 16 липня проголосувала "ЗА" таке рішення. Утім є нюанс. У соціальних мережах через новацію спалахнув скандал. Тож за яким саме часом житиме Україна вже наступного року і як це вплине на життя та здоров’я українців – читайте на ТСН.ua.

Переведення годинника скасували! Чому відмовилися?

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