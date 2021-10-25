Україна скасувала самоізоляцію для жителів окупованих територій: головна умова

Мешканці окупованих територій не підлягають самоізоляції, якщо отримали запрошення на вакцинацію.

Кабінет міністрів скасував вимогу про самоізоляцію для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Але їм потрібно отримати запрошення на вакцинацію від COVID-19.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Мешканці ТОТ не підлягатимуть самоізоляції (обсервації) при перетині кордону з РФ у разі пред’явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалили для забезпечення доступу громадян України до вакцинації в умовах блокування роботи КПВВ з боку РФ. Наразі бойовики блокують КПВВ на лінії зіткнення. Тому українці з ОРДЛО, щоб потрапити на підконтрольну нашому урядові територію, змушені робити тривалу подорож через російський кордон.

Як записатися на вакцинацію мешканцям окупованих територій

Записатися на вакцинацію та отримати необхідне запрошення мешканцям ТОТ можна в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній уряду території Донецької, Луганської та Херсонської областей поблизу КПВВ.

Перелік цих пунктів та центрів - https://bit.ly/3iwT5Or.

Запис до них відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.

Раніше повідомлялося, як тепер пройти ізоляцію через застосунок "Вдома".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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