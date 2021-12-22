Україна слідом за ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифіката: коли ухвалять рішення

Представники МОЗ уже мали нараду з європейськими фахівцями щодо цього впровадження.

В Україні роздумують над тим, аби скоротити термін дії COVID-сертифіката, як це вже зробили країни Європейського Союзу. Ухвалення цього рішення відбудеться після 10 січня 2022 року.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, сьогодні, 22 грудня, представники міністерства мали нараду з європейськими фахівцями. Наразі у відомстві очікують офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і в Україні.

"Його має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду", - зазначила Карчевич.

Також вона розповіла, як це може вплинути на людей, які вже мають цифрові сертифікати після повного курсу вакцинації. Вона пояснила, якщо говорити про скорочення терміну дії з 365 днів до 270, то для людей, які поїдуть з таким сертифікатом до країн ЄС, вони будуть чинні, але в межах того терміну придатності, який буде визначений на рівні країн ЄС.

Вона додала, що якщо у громадянина термін дії COVID-сертифіката, отриманого після другої дози щеплення, становитиме більше 270 днів, то людина може перетнути кордони країн ЄС в межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.

Нагадаємо, Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей. Від 1 лютого 2022 року замість 12 місяців він буде дійсний протягом 9 місяців (270 днів) після останнього щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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