Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме важке озброєння і військову техніку

"Укроборонпром" разом з іншими державами створюють цілі спільні оборонні підприємства та будують лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу.

Держконцерн "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО.

Про це повідомили у пресслужбі концерну.

Там зазначили, що Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс Альянсу.

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"Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6-ма країнами-членами Альянсу. Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних", – йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Там уточнили, що разом з іншими державами створюють спільні оборонні підприємства, будують лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляють бронетехніку та РСЗВ, розробляють нові високотехнологічні зразки озброєння. Зазначається, що задля цього використовуються як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.

"Укроборонпром" та МЗС України домовилися про подальшу координацію дій для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення ОПК.

Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Так, "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонної співпраці при чеському Міноборони домовилися створити спільний оборонний кластер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит, щоб держава могла захиститись від російських атак по об'єктах інфраструктури.

За підсумками засідання у форматі "Рамштайн-7" стало відомо, що України отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

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