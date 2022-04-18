Україна спільно з НАТО могли б розгромити Росію за 3 дні - Арестович

Арестович припустив, що було б, якби НАТО вступило у війну з Росією.

Якщо б Росія воювала з НАТО, війна б тривала два тижні. Водночас українська армія за підтримки військ Альянсу могла б розгромити війська РФ за три дні.

Таку думку висловив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Воювали б з НАТО вони тижнів зо два. З них перші сім діб пішли б на повітряну операцію – розгромити і добити все остаточно, і ще сім – беззахисне наземне угруповання привести в повністю небоєздатний стан. Але, знову ж таки, якими силами? Тими, які в Європі сьогодні, може й тижнів зо три знадобилося б НАТО. Але зате це було б майже одностороннє побиття", - сказав Арестович.

Він додав, що зараз "війну НАТО з Росією без України уявити неможливо".

"Якщо українська армія так колошматить, то українська армія у поєднанні з НАТО справді можуть приблизно за три дні закінчити війну", – припустив Арестович.

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