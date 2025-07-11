Україна шукатиме шляхи збільшення зарплат військових: деталі від ОПУ

Партнери України підтримали ідею підвищення зарплат військових / © Офіс президента України

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Україна спільно з європейськими партнерами шукатиме шляхи для збільшення зарплат солдатів. Адже вони виконують ключову роль в обороні України від російської агресії.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Павло Паліса.

Він нагадав, що 10-11 липня в Римі відбувається масштабна Конференція з питань відновлення України за участі європейських та американських партнерів.

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«На зустрічі коаліції охочих вперше взяли участь представники США — спецпосланець Президента США генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом 32 учасники підтвердили готовність працювати для безпеки України довгостроково», — повідомив Паліса.

В числі головних результатів двосторонніх зустрічей — питання збільшення фінансової винагороди військовим.

" ⁠Говорили з партнерами також про основу основ нашої оборони — солдата. Важливо, щоб воїни почували себе впевнено. Тому їх рівень грошового забезпечення має зрости. Є позитивна реакція на це серед лідерів Європейського Союзу. Разом будемо шукати рішення», — додав заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк стверджує, що у бюджеті не вистачає на військові видатки близько 400 млрд грн. Тому уряду та парламенту доведеться внести зміни до державного бюджету України вже влітку 2025 року.

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