Україна сподівається отримати від партнерів щонайменше мільйон снарядів для контрнаступу — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що сьогодні у пріоритеті для України є боєприпаси, яких необхідно мільйони.

Україна сподівається швидко отримати від європейських партнерів засоби протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155 мм.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, пище Укрінформ.

"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії – ред.) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - сказав Резніков.

Міністр також наголосив, що для України необхідно й надалі отримувати броньовані бойові машини піхоти, а також танки Leopard та іншу зброю від "танкової коаліції", яка дозволить Україні створити "сталевий кулак" та бути готовою до контрнаступу.

Відповідаючи на запитання щодо вповільнення поставок військової допомоги від ЄС через бюрократичні процедури, Резніков зазначив, що як юрист вважає важливим дотримання всіх правових процедур і правил, однак необхідно враховувати, що у воєнний час саме швидкість поставок має вирішальну роль.

"Як [генеральний секретар НАТО] Єнс Столтенберг сказав нам у Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі "Рамштайн", час зберігає життя. Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо", - наголосив міністр оборони України.

Слід зазначити, що 7-8 березня у Стокгольмі проходить неформальна зустріч міністрів оборони ЄС під егідою Швеції, яка головує у Євросоюзі. Ключовим її питанням є прискорення військової допомоги Україні. У першій сесії зустрічі бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.

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