Україна, США, Туреччина та Румунія провели навчання у Чорному морі: фото

Україна, США, Туреччина та Румунія провели навчання у Чорному морі: фото

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО.

У Чорному морі Україна, США, Туреччина та Румунія провели спільні навчання в акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в ВМС ЗС України.

Українські кораблі взяли участь в спільних тренуваннях типу PASSEX.

"Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління “Mount Whitney”. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 “Poseidon” та гелікоптер. Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер “Слов’янськ” та середній десантний корабель “Юрій Олефіренко", - йдеться у повідомленні.

У ВМС наголосили, що метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу.

"Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій. Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, тощо", - повідомили у ВМС.

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