Україна стрімко втрачає населення: експерт оцінив показники смертності та народжуваності

Війна

Реклама

Щороку в Україні помирає 500 тисяч осіб. Що ж до народжуваності, показники коливаються у межах 180, 200, 220 тисяч людей.

Про це розповів глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

У грудні 2025 представники Міжнародної організації праці заявили, що Україні буде не вистачати близько 8,2- 8,6 млн робочих рук. Експерт прокоментував абсудні питання про те, навіщо вони нам.

Реклама

«Люди не розуміють простої речі: ми фізично вимираємо. У нас кожного року помирає десь на 300 тисяч людей більше, ніж народжується. Помирає близько 500 тисяч людей, а народжується — близько 200 тисяч», — повідомив він.

Коефіцієнт народжуваності зараз становить 0,7. До війни він становив 1,4.

За його словами, щоб ми відновлювалися, потрібно, щоб кожна жінка народжувала всередньому по 2,2 дитини.

Раніше йшлося ознаки стрімкого демографічного старіння в Україні, що суттєво посилилося через війну, міграцію та падіння народжуваності. За словами демографів, країна втрачає значну частину молодого та працездатного населення, що погіршує баланс між тими, хто працює, і тими, хто перебуває на утриманні суспільства. Це призводить до дефіциту робочої сили та зменшення надходжень до бюджету на тлі зростання соціальних витрат. Проблема існувала ще до повномасштабного вторгнення, але війна різко її загострила. Як наслідок, це може спричинити подальше зменшення населення та посилення економічного навантаження на працюючих українців.