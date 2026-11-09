Україна стрімко втрачає нові покоління: народжуваність впала майже на 40%

Демографічна криза в Україні / © ТСН

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Україна продовжує переживати демографічну кризу: у 2025 році в країні зареєстрували 168 778 новонароджених — на 38,4%, або майже на 105 тисяч, менше, ніж у 2021 році. Статистика першого півріччя 2026 року свідчить, що негативна тенденція зберігається.

За даними Міністерства юстиції, у січні–червні 2026 року органи ДРАЦС зареєстрували 73 292 народження. Це приблизно на 45% менше, ніж за аналогічний період 2021 року — до початку повномасштабного вторгнення.

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Народжуваність в Україні: скільки дітей народилося у 2025–2026 роках

За даними Міністерства юстиції України, найрізкіше скорочення кількості зареєстрованих народжень відбулося у перший рік повномасштабної війни. У 2022 році органи ДРАЦС зареєстрували 206 032 народження — на 24,7% менше, ніж у 2021-му.

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Негативна тенденція зберігалася і в наступні роки. У 2023 році зареєстрували 187 387 народжень, у 2024-му — 176 679, а у 2025-му — 168 778.

Статистика першого півріччя 2026 року, оприлюднена Мін’юстом, також демонструє відмінності між регіонами. За цей період в Україні зареєстрували 73 292 народження. Серед новонароджених 51% становили хлопчики, а 49% — дівчатка.

Найбільше дітей зареєстрували у Києві — 8 352. Серед областей лідерами стали Львівська область — 6 617 народжень, Дніпропетровська — 5 611 та Одеська — 5 450.

Чому в Україні падає народжуваність: основні причини демографічної кризи

Демографи пов’язують зниження народжуваності в Україні насамперед із повномасштабною війною. Загрози безпеці, руйнування інфраструктури, вимушені переїзди, розлука з близькими та невизначеність щодо майбутнього змушують багатьох українців відкладати народження дітей.

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«Війна, як і інші масштабні потрясіння, змушує частину сімей відкладати народження дітей в очікуванні безпечнішого періоду», — пояснює демографиня, академікиня НАН України Світлана Аксьонова. За її словами, на такі рішення також впливають матеріальне становище, житлові умови, можливість поєднувати роботу й батьківство, репродуктивне здоров’я та особисті обставини.

Ще одним чинником, який впливає на народжуваність, демографи називають масову міграцію. Частина українців виїхала за кордон, зокрема жінки репродуктивного віку. Ті, хто залишається в Україні, нерідко стикаються з фінансовою нестабільністю, житловими проблемами та невпевненістю у завтрашньому дні.

«Чим довше ви відкладаєте народження дітей, тим вищий ризик, що дитина так і не народиться», — попереджає Світлана Аксьонова.

За прогнозами демографів, наслідки повномасштабної війни, вимушена міграція та відкладене материнство впливатимуть на демографічну ситуацію в Україні ще протягом наступного десятиліття. Скорочення чисельності населення працездатного віку також може створити додаткові труднощі для ринку праці та повоєнного відновлення країни.

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«Ми втрачаємо наше майбутнє», — зазначає директорка Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова. За її оцінкою, після війни до України може повернутися лише близько третини тих, хто виїхав.

Демограф Олександр Гладун також наголошує на тісному зв’язку між народжуваністю, тривалістю життя та міграцією.

«Якщо дитина не народилася, у майбутньому вона не зможе піти на роботу, не стане частиною економічного життя країни. Тому народжуваність — це, як на мене, основне», — сказав він.

Які імена обирають для новонароджених в Україні у 2026 році

Попри демографічний спад, в Україні продовжують народжуватися діти, а батьки обирають для них як традиційні, так і незвичні імена. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року найпопулярнішими іменами для дівчаток стали Софія, Злата та Мілана, а для хлопчиків — Артем, Олександр і Матвій.

Водночас серед новонароджених були діти з рідковживаними іменами. Дівчаток називали Мар’ям-Ніколлет, Дзвінкою, Аделаїдою-Лореданою, Айсель і Квітославою, а хлопчиків — Романом-Нурісламом, Кіліаном, Ітаном, Святогором і Ярієм.

На Волині також зареєстрували незвичні імена: хлопчиків називали Лавріном та Енеєм, а дівчаток — Кіріаною та Лукрецією.

Нагадаємо, раніше видання The Economist попереджало про загрозу демографічного колапсу в Україні. За оцінками аналітиків, від початку повномасштабного вторгнення населення на підконтрольній Україні території скоротилося приблизно з 37 до 27–28 мільйонів осіб.

Серед основних причин такого скорочення називали масову еміграцію та падіння народжуваності. Крім того, у першому півріччі 2026 року кількість померлих в Україні утричі перевищила кількість народжених.

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