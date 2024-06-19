Україна створила новітній дрон-камікадзе зі штучним інтелектом: що про нього відомо

Його швидкість досягає 100 км/год, він може перебувати у повітрі понад 50 хвилин.

Новий український дрон вишукує російські цілі за допомогою штучного інтелекту. Розробка отримала назву “Булава”. Аналітики називають його аналогом російського “Ланцету”.

Про це пише BILD з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Репке.

Як зазначається, Україна презентувала на виставці Eurosatory у Франції новий дрон-камікадзе “Булава”, проте за кордоном його представляють під експортною назвою “Масе”. Експерти кажуть, що він є аналогом російського “Ланцету”. Його швидкість досягає 100 км/год, він може перебувати у повітрі понад 50 хвилин.

“Українські дрони-камікадзе “Булава” працюють із програмним забезпеченням зі штучним інтелектом. Це дозволяє безпілотнику автоматично знаходити раніше встановлені слабкі місця у російських танках та БТР під час фінального підльоту до мети. Поточна продуктивність складає 300 штук на місяць і продовжує зростати”, - пише Репке.

Нагадаємо, що вдень середи, 19 червня, російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по околиці Харкова.

Читайте також: