"Україна створила прецедент: тепер люди тиснуть на уряди задля обмеження відносин з Росією" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише війна в Україні змусила людей різних країн зрозуміти, що Росія – це країна-агресорка. І необхідно розривати з нею економічні зв'язки.

Глава держави також наголосив, що Росія не пішла проти України повномасштабною війною, якби нинішня реакція світу була б такою ж і у 2014 році.

Про це він заявив 23 травня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Недопущення війни було би гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням. Україна створила й інший прецедент за ці три місяці. Прецедент небаченого єднання демократичного світу навколо емоцій справжнього захоплення українською сміливістю. І навколо розуміння, що за свободу потрібно боротись.

І тепер сотні мільйонів людей у демократичних країнах підтримують і тиснуть на уряди і компанії заради того, щоб вони обмежували відносини з державою-агресоркою, з Росією. І допомагали народу, на який вона напала.

Але це відбувається тільки зараз, хоча Росія пішла війною проти України ще у 2014 році.

Ми вдячні за таку підтримку, але якщо це відбулось ще тоді, одразу це єднання, і цей тиск на уряди, на компанії, заради боротьби за свободу, чи почала би Росія цю повномасштабну війну. І чи принесли би всі ці втрати Україні та світу. Впевнений, що і на це запитання відповідь – ні. Зараз ми бачимо, що світ дослухається і повірив Україні, але також у світі є певне очікування того, а чим вирішиться ця ситуація. Які інструменти спрацюють, що зможемо створити нове, щоб не допускати подібних агресій та як зупинимо грубу силу яка кинула виклик усьому, що ми з вами насправді цінуємо.Ось що значить поворотний момент", - зазначив президент.

Нагадаємо, у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум.

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