Україна створює аналог Patriot: коли запрацює нова система ППО

ЗРК Patriot (ілюстративне фото) / © Український мілітарний портал

Реклама

Український виробник далекобійної зброї Fire Point веде переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка має стати дешевшим аналогом американського комплексу Patriot. Систему прагнуть запустити до 2027 року. Розробники планують, щоб збити одну ворожу ракету коштувало не більше 1 мільйона доларів.

Про це повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Денис Штільєрман для Reuters.

Як працюватиме бюджетна система ППО

Зазначається, що наразі для збиття однієї балістичної цілі системою Patriot часто потрібно кілька ракет, вартість кожної з яких сягає мільйонів доларів. Українська розробка покликана кардинально змінити економіку ППО.

Реклама

«Якщо нам вдасться зменшити це до менш ніж 1 мільйона доларів, це… змінить правила гри в рішеннях протиповітряної оборони. Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року», — заявив Штільєрман.

За його словами, компанія шукає співпраці з європейськими лідерами галузі (такими як Hensoldt, SAAB чи Thales) у сферах радіолокації та систем самонаведення, де українському виробнику поки бракує власного досвіду.

Виготовлення нових балістичних ракет

Окрім засобів оборони, Fire Point завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет:

FP-7. Має дальність до 300 км (аналог системи ATACMS). Її перше бойове розгортання очікується «найближчим часом».

FP-9. Здатна нести 800-кілограмову боєголовку на відстань до 850 км. За словами конструктора, це дозволить тримати Москву в зоні ураження балістичного арсеналу України.

На думку розробника, атаки на Москву змусять росіян та їхні еліти серйозно змінити своє ставлення до війни. Наразі Fire Point очікує рішення Антимонопольного комітету України щодо продажу 30% акцій (сума угоди — 760 млн доларів) великому інвестору з ОАЕ.

Реклама

За даними ЗМІ, йдеться про конгломерат Edge Group. Ця угода оцінює компанію у 2,5 млрд доларів і відкриває перспективи будівництва космічного терміналу в Еміратах для запуску супутників на низьку орбіту.

Виробничі потужності та експорт

Повідомляється, що на сьогодні компанія щодня виготовляє сотні ударних дронів та три крилаті ракети «Фламінго» (FP5) вартістю близько 600 000 євро кожна. Fire Point планує наростити виробництво ракет після запуску власного двигуна в жовтні та відкриття заводу з виробництва ракетного палива в Данії.

Також зазначається, хоча компанія вже має запити від країн Перської затоки на купівлю безпілотників, початок експорту потребує офіційного схвалення українського уряду. Наразі щомісячна експортна потужність виробника становить до 2500 дронів далекого радіусу дії.

Війна в Україні — останні новини

Реклама

Окрім цього, ще 27 лютого опублікували відео запуску нової української балістичної ракети FP-7.

Також повідомлялося, що Україна має власні ракети дальністю понад 1500 км і нарощує їхнє виробництво. За словами редактора видання Defense Express Олега Каткова, це унікальний випадок для європейського континенту.